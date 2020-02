Macky Sall rappelle le ’’rôle essentiel’’ de l’artisanat

iGFM-(Dakar) Le chef de l’Etat a rappelé mercredi en Conseil des ministres ’’le rôle essentiel’’ de l’artisanat ‘’dans le rayonnement international du Sénégal, la consolidation du savoir-faire local et la création d’emplois spécialisés’’.

‘’Le Président de la République, abordant la place de l’Artisanat dans le développement économique national, a souligné son rôle essentiel dans le rayonnement international du Sénégal, la consolidation du savoir-faire local et la création d’emplois spécialisés’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, Macky Sall ‘’ a, à ce titre, demandé aux ministres et aux entreprises publiques de promouvoir, davantage, l’équipement et la décoration des structures par le recours systématique au mobilier national, aux productions et créations de nos artisans’’.

Le chef de l’Etat a, en outre, instruit le gouvernement, ‘’de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer le succès de l’organisation du Salon International de l’Artisanat, prévu du 5 au 10 mars 2020 à Dakar’’.

APS