jeudi 9 mars 2023

Actualité 2 heures Taille

Dans un message publié sur twitter, le chef de l’État, Macky Sall a salué la mémoire de l’avocat Me Ousmane Seye, décédé ce jeudi 9 mars. Il a notamment salué son engagement et sa serviabilité .

«Je suis peiné d’apprendre ce jour le décès de Me Ousmane Seye, avocat et chef de parti politique. Je rends hommage à un avocat émérite et à une personnalité publique engagée et serviable. À sa famille, au barreau et à toute la classe politique, je présente mes condoléances émues», a déclaré le président de la République.

Pour rappel, Me Ousmane Seye était le Président du parti politique, le "Front Républicain", membre de la coalition présidentielle "Benno Bokk Yaakaar", et vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct).