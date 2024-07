samedi 15 juin 2024 • 2174 lectures • 8 commentaires

Au moment où des familles de victimes réclament sa traduction en Justice, le président Macky Sall vaque lui, à ses occupations en occident.

Ce vendredi, dans un tweet sur ses pages numériques, l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a posté des clichés, posant aux côtés Professeur Benedict Oramah, lors de la 31e Assemblée annuelle de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), jumelée au Forum Afro-caribéen du commerce et de l’investissement. La rencontre avait eu lieu à Nassau, aux Bahamas, jeudi dernier.



Et ces assises, dit-il, ont mis en évidence «la nécessité de développer davantage le commerce et l’investissement intra-africains et avec la Diaspora en créant les conditions propices à la libre circulation des personnes et des biens». Et ces conditions, énumère-t-il, ce sont : l’harmonisation du droit des affaires, l’amélioration des infrastructures et de la logistique, la fin des tracasseries aux frontières et la facilitation de l’octroi des visas.