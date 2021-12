mardi 21 décembre 2021 • 2437 lectures • 5 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Chef de l'Etat Macky Sall, s'est exprimé, ce mardi, à Dakar, sur la menace qui pèse sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.

"Si c'est moi qui devais l'organiser, je l'aurais tenu au Sénégal", a déclaré le président sénégalais, à l'occasion du Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures.

Pour rappel, la FIFA et certains clubs européens ont demandé le report ou l'annulation de la CAN 2021, en raison de la crise sanitaire. Ce que refuse pour l'heure la Confédération Africaine de Football (CAF) qui a laissé entendre que cette 33e édition se tiendra à la date prévue c'est-à-dire le 09 janvier 2022.