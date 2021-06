dimanche 6 juin 2021 • 1720 lectures • 5 commentaires

IGFM - Le Président de la République a reçu en audience plusieurs associations religieuses dont le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS) conduit par son président Cheikh Makhtar Kébé, le secrétaire général, Mame Abdou Sine et la présidente nationale des femmes, Houreye Thiam Preira.

A l'occasion, le Président Macky Sall s'est longuement félicité des actions du RIS en terme d'actions citoyennes et a salué sa démarche responsable et constructive. Sur la question de l'homosexualité, il a été ferme et clair en rassurant les organisations religieuses. Le Chef de l’État leur a fait savoir que l'homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal tant qu'il sera à la tête du pays.