Le chef de l’Etat, Macky Sall, a profité du conseil présidentiel sur l’emploi pour s’exprimer sur les récentes manifestations et les casses qui ont eu lieu. Face à l’assistance, le ton musclé de son propos cachait mal une colère qu'il ruminait depuis les violents évènements.

«Vous savez, chers jeunes, ce qui s’est passé récemment dans le pays, si le Sénégal n’était pas une grande démocratie, croyez-moi, le bilan aurait été catastrophique. Il n’est pas possible, dans un pays, de se réveiller, de tout détruire de tout allumer comme !a sans conséquences.



Quelques démocrates que nous soyons, il y a une limite que tout le monde doit respecter. Il ne faut pas qu’on croit un instant que l’Etat est faible. Ce serait une grave erreur. Donc les valeurs civiques nous devons les respecter. Les jeunes, au premier chef, doivent respecter ces valeurs civiques. C’est comme ça qu’on peut vous accompagner et vous aider.



Ce n’est pas en vous faisant miroiter des chimères qu’on vous sortira des difficultés. Ceux qui vous le disent vous trompent. La solution c’est ce que nous sommes en train de faire. C’est du concret. Donc travaillons pour la restauration des valeurs patriotiques.



Seul un pays démocratique peut tolérer ce qui s’est passé ici. Dans certains pays, aucun citoyen n’ose penser attaquer une gendarmerie où il y a des armes. Attaquer un tribunal. Brûler des maisons, comme ça, gratuitement. C’est passé, mais ça ne peut plus se reproduire.»