iGFM - (Dakar) Si l’entrée d’Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle surprend beaucoup de personnes, elle réjouit Serigne Mbacké Ndiaye. Ce dernier n’a jamais caché son souhait de voir la famille libérale se reconstituer. Il l'a dit dans une tribune que nous vous proposons.

«Je me réjouis amplement du rapprochement entre mes frères Macky Sall et Idrissa Seck. Quelques jours après la perte du pouvoir en 2012 et au cours d’une réunion du Comité Directeur du PDS tenue au domicile du Président Wade à Fann, je défendais l’idée des retrouvailles de la grande famille libérale. Je n’avais pas été compris mais le temps a fait son travail.

Je suis donc heureux que ces deux frères se retrouvent. Une partie du chemin vient d’être fait. L’autre partie non moins importante consiste à se retrouver avec et au tour du Président Wade père du Libéralisme en Afrique Noire et au Sénégal.

Macky est aujourd’hui le Leader de la famille mais Wade en est le père. Macky-Wade-Idy réunis, c’est la poursuite de l’objectif de garder le pouvoir pendant cinquante ans et ceci dans l’intérêt supérieur de la Nation. Je ne tire pas la couverture de mon côté mais je m’en réjouis et exprime ma satisfaction.»