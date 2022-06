mardi 28 juin 2022 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les leaders de Macky2012, dans un communiqué rendu public ce mardi, invitent l’opposition réunie autour de Yewi Askan Wi à se ressaisir et au respect du calendrier républicain pour des élections législatives transparentes et apaisées.

Les leaders de Macky2012 magnifient la vision révolutionnaire et innovante de son excellence le Président Macky Sall et réaffirment leur engagement à ses côtés pour une majorité confortable à l’assemblée nationale au soir du 31 juillet 2022.

Les leaders de Macky 2012 saluent le soutien aux ménages par une enveloppe de plus de sept cent milliards pour alléger le panier de la ménagère, la subvention de cinq cent milliards pour soutenir le secteur de l’énergie, l’enveloppe de 120 milliards destinée à la revalorisation des salaires des enseignants, la politique volontariste d’inclusion sociale de son Excellence le Président Macky Sall en ciblant les familles vulnérables pour un montant de 43, 4 milliards touchant un demi-million de ménages , le TER qui fait la satisfaction de toute une population et la mise en circulation prochaine du BRT.

La Coalition Macky 2012 félicite son Excellence le Président Macky Sall pour son leadership incontestable aussi bien au niveau africain que mondial. Le chef de l’Etat demeure plus que jamais adulé et respecté au plan national et international.

Ainsi, les leaders de Macky2012 se réjouissent de l’octroi d’un siège au sein du G20 à l’Union Africaine, du soutien au gaz comme énergie de transition, de l’appui de six cent milliards de dollars pour l’Afrique, de l’engagement pour l’accès universel à l’électricité pour l’Afrique.

Les leaders de Macky 2012 condamnent vigoureusement les propos déplacés des députés Olivier Faure et consorts qui se trompent de temps et d’époque car en matière de démocratie, de libertés individuelles et d’expression, le Sénégal, pays souverain, n’a rien à envier à son ancien colonisateur.