Macron accueille un sommet sur le financement de la reprise post-pandémique en Afrique

mardi 18 mai 2021 • 301 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Français président Emmanuel Macron reçoit mardi à Paris les dirigeants africains et les responsables des prêteurs multilatéraux pour trouver des moyens de financer les économies africaines touchées par la pandémie de Covid-19 et discuter de la gestion de la dette du continent en milliards de dollars. Stephen Caroll, rédacteur en chef de FRANCE 24, nous en dit plus.

Publié par Mamadou Salif editor