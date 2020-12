jeudi 17 décembre 2020 • 208 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mercredi soir, Emmanuel Macron et une dizaine de dirigeants se sont réunis pour un « dîner de travail » à l’Élysée. Après l’annonce du test positif du président de la République, cette information a fait couler beaucoup d’encre, notamment en raison du nombre de personnes autour de la table.

C’est le sujet de discussion principal, ce jeudi 17 décembre, sur les réseaux sociaux. Personne n’est passé à côté de l’information du jour, le test positif au Covid-19 d’Emmanuel Macron, le président de la République.Mais sur Twitter et Facebook, ce n’est pas le fait qui est le plus commenté. Le sujet qui revient sans cesse, c’est le dîner qui a eu lieu mercredi soir à l’Élysée, rassemblant les plus hauts dirigeants de la majorité, comme l’ont rapporté nos confrères du Point .

En effet, mercredi soir, près d’une dizaine de ténors de LREM et du MoDem se sont réunis pour une « réunion de travail » à l’Élysée.

1. Pourquoi ce dîner a-t-il eu lieu ?

Lors de ce dîner qui a duré presque trois heures, les différents politiques présents ont échangé sur de nombreux sujets. Comme l’explique l’un des convives présents à nos confrères du Parisien : « On a parlé de plein de sujets, notamment la crise sanitaire, forcément, mais aussi des élections régionales. »

Selon Le Point, les dirigeants ont également évoqué le programme des réformes pour les six prochains mois, et le référendum sur l’écologie, annoncé dernièrement par le président.

2. Qui était présent ?

Outre Emmanuel Macron, on pouvait compter autour de la table le Premier ministre, Jean Castex. Le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand était également présent, tout comme le patron de LREM Stanislas Guérini.

On peut également citer Christophe Castaner, le chef des députés LREM, François Bayrou et Patrick Mignola pour le MoDem, le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler, et les conseillers politiques officieux Stéphane Séjourné et Thierry Solère.

Soit dix personnes autour d’une même table, un chiffre dénoncé par les internautes, alors que le gouvernement recommande aux Français de ne pas être plus de six à table pour les réveillons de fin d’année.

3. Comment s’est déroulé le dîner ?

Selon les informations du Point et du Parisien, le dîner a eu lieu dans la salle des fêtes de l’Élysée : « La table faisait quinze mètres de long, on était tous à trois mètres les uns des autres avec des micros et des masques, sauf pendant le repas bien sûr », détaille l’un des convives au Point.

Au Parisien, un autre ténor de LREM, présent mercredi soir, assure qu’aucun contact n’a eu lieu, excepté « un geste du coude », donné par le président pour saluer ses convives.

François Bayrou a régi à la nouvelle de la contamination d’Emmanuel Macron. « C’est bien la preuve qu’en dépit de toutes les précautions qu’on peut prendre, ce virus est extrêmement contagieux. Même le président n’y échappe pas… », explique-t-il.

4. Que va-t-il se passer maintenant ?

Les différents convives doivent s’isoler et être testés. Jean Castex a déjà annoncé que le test qu’il a effectué ce matin est négatif. Or, on sait que la période d’incubation du virus peut être de plusieurs jours.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a multiplié ces derniers jours les rencontres avec des ministres ou des responsables politiques européens. Tous autant de cas contact potentiels.

