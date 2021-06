jeudi 17 juin 2021 • 921 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le verdict du procès pour diffamation opposant le Magistrat Souleymane Téliko à Madiambal Diagne est tombé.

Enfin, on connaît l'issue du procès pour diffamation qui oppose M. Diagne à M. Téliko. En effet, le patron de presse a écopé d'une condamnation de 3 mois ferme et d'une amende de 600.000 Fcfa et 5 millions FCFA de dommages et intérêts Le verdict précise que seul le délit pour diffamation a été retenu dans cette affaire qui date de plusieurs mois. Rappelons que le 29 mars dernier, dans l'émission Grand Jury de la RFM, Madiambal Diagne avait accusé le juge Téliko d’avoir indûment perçu des frais de mission dans le cadre de l’affaire dite Hissein Habré, ancien président du Tchad en détention au Sénégal.