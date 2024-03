samedi 23 mars 2024 • 2458 lectures • 7 commentaires

«Karim Wade risque d'être bien seul dans sa position de soutien à Diomaye Faye. Le Comité Directeur du PDS le désavoue». C’est le message publié hier vendredi par Madiambal Diagne. Le fils de l’ex-président a répliqué ce samedi, annonçant une plainte.

Karim Wade a tenu à répondre à Madiambal Diagne, qui a déclaré que le candidat recalé a été désavoué par le comité Directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds).



«Après avoir éliminé ma candidature à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 en recourant à la corruption comme le prouve l’audio qui circule sur les réseaux sociaux, le candidat Amadou Ba, avec la complicité du journaliste affairiste Madiambal Diagne du Quotidien, verse maintenant dans le faux et l’usage de faux en brandissant un document qui émanerait d’un Comité Directeur du PDS et selon lequel notre parti et plusieurs de ses fédérations soutiendraient Amadou Ba. Il s’agit là d’une information fausse et mensongère», a déclaré M. Wade.

Karim a annoncé que le PDS déposera dès la semaine prochaine une plainte contre Amadou Ba, Madiambal Diagne et X pour faux, usage de faux et faux en écriture. Car, indique-t-il, que le document présenté par le journaliste n’est pas authentique.



Il précise que Comité Directeur ne s’est pas réuni récemment et que toutes les 59 fédérations du PDS ont décidé d’appliquer les directives de leur Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye Wade, et de se mobiliser massivement pour faire élire le Candidat Bassirou Diomaye Faye au premier tour.