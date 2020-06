Madické Niang : « Je suis consterné, touché d’une peine profonde… »

View this post on Instagram

"À Allah nous appartenons à Allah nous retournerons." Quel triste jour pour la Tijanya. Quel moment éprouvant pour la Ummah islamique. Je suis consterné, touché d’une peine profonde d’apprendre la disparition, ô combien précoce, de Serigne Pape Malick Sy, porte parole du Khalife général des Tidjanes. Un homme exceptionnel vient de nous quitter. Un guide religieux d’une dimension rare dont la sagesse, la culture et la grandeur d'âme se diluaient dans une modestie et une convivialité à nulles autres pareilles. Il s’est, durant toute sa vie, battu pour l’Islam, pour la paix, pour la justice, mais surtout, pour la cohésion inter-confrerique, comme le faisait si bien son maître et frère Serigne Cheikh Tijane SY dont il se réclamait de manière charnelle. Ainsi, aux yeux des fidèles, des amis, des proches c’est comme si Serigne Cheikh venait de disparaître pour une seconde fois. Serigne Pape Malick Sy faisait fi de son appartenance à la grande famille de Seydi Hadj Malick Sy (RTA) pour se mettre à la disposition de toutes les communautés religieuses du Sénégal sans exclusive. Que la perte de ce grand homme est immense! Que la solitude qu’il nous laissera est incommensurable!