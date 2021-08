mercredi 4 août 2021 • 746 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les clubs dakarois ont répondu à l’appel du président Mady Touré, lors d'une rencontre avec les acteurs sportifs, tenue ce mercredi, dans la région, pour un exposé en perspective des élections de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) du 7 août.

Au cours de cette rencontre avec les clubs dakarois, l'unique adversaire de Me Augustin Senghor a saisi l'occasion pour répondre à ses détracteurs. "Grâce à mes aînés j'ai ciré, j'ai été mascotte à Gorée, à la Jeanne d'Arc, au Jaraaf et à l'Asfa. Donc quand on dit que Mady n'a pas d'expérience, je vais laisser à ces gens là de répondre à ma place". Le candidat pour le renouveau du football sénégalais a par ailleurs insisté sur son programme qu'il juge être le meilleur. "Je crois en mon programme", a soutenu Mady Touré.