Le directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et Postes, Abdoulaye Ly a effectué à Touba, une visite de courtoisie Khez le Calife général des Mourides, Serigne Mountakha Bashir MBACKÉ.

Au domicile du marabout, M. Abdoul LY est revenu sur le dispositif technique mis en place par l’ARTP à la veille du Magal et l’accompagnement habituel de l’Autorité au comité d’organisation.

Un geste apprécié à sa juste valeur par le guide religieux qui, dans la foulée, a formulé des prières à l’endroit du Dg et de sa délégation.

Pour information, afin de se conformer aux recommandations de la cellule médicale du Magal 2020, Abdoul LY s’est déplacé dans la cité religieuse avec une délégation réduite dans le contexte actuel marqué par la pandémie du Coronavirus au Sénégal.

Après Darou Minann, le Dg de l’ARTP a procédé à la visite du quartier général de Pro Mobile qui, officiellement, est sur le marché de la téléphonie mobile depuis de 1er octobre.

« Je me réjouis du fait que le 1er opérateur virtuel en l’Afrique de l’Ouest soit de nationalité sénégalaise », fait remarquer le DG de l’ARTP qui, par la même occasion, a félicité le Président de la République pour sa vision prospective concernant le secteur des communications électroniques.

Le PDG de Pro Mobile, M. Mbackiyou FAYE a, par la suite, affirmé que « Pro Mobile est aujourd’hui une réalité » avant d’exprimer toute sa gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat et de son gouvernement, de l’ARTP, de l’opérateur historique qui finalement l’a hébergé et enfin de tous ses collaborateurs.

Comme lors des éditions précédentes, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a mis en place un dispositif de veille et de contrôle de la qualité́ de service (Qos) offerte par tous les opérateurs de téléphonie mobile au Sénégal durant ce grand événement religieux.

Une équipe technique de l’ARTP est présente sur place pour effectuer des tests qualitatifs sur le site et ses environs et veiller à la prise en charge effective par les opérateurs d’éventuelles perturbations avant, pendant et après cette édition 2020 du Magal de Touba qui sera célébrée le mardi 6 octobre prochain.