mardi 21 septembre 2021 • 469 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM (Touba) Le Groupe Futurs Médias n'a pas dérogé à la règle pour le grand Magal de Touba. Cette année, GFM a encore fait un beau geste.

Conduite, ce mardi, par son Directeur général, Birane Ndour, la délégation du Groupe Futurs Médias a apporté sa contribution au Magal de Touba qui aura lieu dimanche prochain. 1000 packs d'eau ont été rémis au Khalife général des Mourides afin que le comité d'organisation puisse s'en servir. Même si toutes les conditions sont réunues du côté de la cité religieuse, le geste de GFM vient apporter un plus au bon déroulement. Surtout que Touba va accueillir des millions de pélerins. C'est donc une manière pour le Groupe de presse leader au Sénégal de réaffirmer ses relations avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba le fondateur du Mouridisme, hormis la présence de ses différents supports (TFM, L'OBS, IGFM, RFM et service digital) pour la couverture médiatique.

A rappler que GFM a été reçu par le Khalife Serigne Mountakha Mbacké, le porte-parole Serigne Bassirou Abdou Mbacké en fin d'après-midi et Sokhna Baly Mountakha Mbacké, l'épouse du khalife, en début de soirée.