iGFM – (Dakar) Le grand Magal de Touba aura lieu le 06 octobre prochain. La décision du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est tombée le mercredi 26 août dernier, par la voix de son porte-parole. Et ce fut pour couper court aux rumeurs d'annulation. De peur que la ville sainte devienne un foyer de propagation de la Covid-19. Une nouvelle donne que les artistes sénégalais ont vite fait d’intégrer dans leur programme.

Youssou Ndour entonne «Bamba le Poète»

Les artistes sénégalais préparent, comme d’habitude, le grand Magal de Touba en grande pompe. Pour l’essentiel, ils sortent des tubes pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Dans «Bamba le Poète», Youssou Ndour célèbre Serigne Touba et fait chavirer le cœur des mélomanes. Le chanteur a publié sur sa chaîne Youtube une des chansons dans laquelle il glorifie le fondateur du Mouridisme. À quelques jours du Magal, Youssou Ndour a donc trié dans son répertoire une vieille chanson consacrée à Bamba.

Jahman et Ahmada remettent ça avec «Bamba la joie»

Toujours à l’approche du Grand Magal de Touba, Jahman et Ahmada Jadid essayent de frapper fort en rendant hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Et cela leur réussit souvent. Leur dernière merveille «Bamba Fepp» et «Bamba Nieup» totalisent plus de 10 millions de vues sur You Tube. Leurs nombreux fans vont encore se régaler. Comme en 2018 et 2019, la collaboration entre eux a de nouveaux porté ses fruits. Cette fois, ils reviennent avec «Bamba la joie» pour chanter les louanges de Cheikh Ahmadou Bamba.

Pape Diouf entre «Madial» et «Dieuf Dieul»

Le leader de la «Génération Consciente» prépare activement le grand Magal de Touba. Pape Diouf est habillé en Baye Fall et fait du «madial» (collecte de fonds) dans les rues de Dakar. Mais il ne s’arrête l’artiste chante les louanges de Cheikh Ibrahima Fall dans son nouvel opus «Dieuf Dieul» qui fait le buzz sur la toile.

Le label Soubatel enrôle Sidy Diop et Ibro Nadio

Ne voulant pas être en reste, le label musical Soubatel a jugé opportun d’enrôler le chanteur Sidy Diop, l’animatrice Ya Awa Rassoul et Ibro Nadio pour descendre dans les rues de Dakar. Habillés en «Baye Fall», ils ont, eux aussi, fait du «madial» et distribué des «berndé» aux Sénégalais rencontrés pendant leur pérégrination.

Tarba Mbaye et Elaj Keita dévoilent «Dieureudieufeuty»

Tarba Mbaye et Elaj Keita chantent Bamba. À quelques jours du Magal, les deux artistes ont sorti un single pour rendre hommage aux guides spirituels de la communauté mouride.

Abba No Stress table sur 2 millions

Comme chaque année, Abba No Stress a également entamé un «madial» pour le Magal de Touba. En une seule journée, l’animateur de la Rfm a déjà récolté une forte somme d’argent. L’humoriste s’est fixé un objectif de 2 millions de Fcfa pour sa participation au «18 Safar» en guise de «adiya» pour son guide religieux Mame Thierno.

Ndèye Guèye (aussi) en mode «madial»

Au moment où l'on se moque d’elle sur les réseaux sociaux, Ndèye Guèye fait, en bon talibé mouride, son «madial». Selon, la danseuse c’est la première fois qu’elle sorte dans les rues pour préparer son Safar. Mais, elle ne compte pas en rester là, parce qu’elle a reçu beaucoup d’aides venant de personnes qu’elle ne connait pas. «Les gens m’aiment beaucoup, ils vouent beaucoup de sympathie et de respect pour ma modeste personne. Ils m’ont remis beaucoup d’argent. Je vous donne rendez-vous à l’année prochaine", dit-elle.

Mame Fama GUEYE