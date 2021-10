lundi 11 octobre 2021 • 751 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Unité d’Alerte et de Prévention Épidémiologique (UAPE) du Comité d’Organisation du Grand Magal de TOUBA a fait le point sur l’évolution de la covid-19, depuis la célébration de ce Grand rendez-vous du mouridisme.

Le Pr Lamine GUEYE, le Pr Massamba DIOUF, le Pr Lamine NDIAYE, le Dr Khadim NGOM, le Dr Alioune MBACKE et le Dr Abdoulaye SARRE, qui ont publié un communiqué, informent que leur unité d’alerte a suivi avec attention l’évolution de la pandémie à Covid19 au Sénégal. Ils soulignent constater «avec lucidité le prolongement de la tendance baissière des indicateurs de la Covid19 après la célébration du grand Magal le 26 septembre 2021.»



En effet, ces spécialistes expliquent que le cumul de cas incidents de COVID dans la quinzaine du 28 août au 11 septembre 2021 est de 907 cas. Et dans la quinzaine qui suit (du 12 au 26 septembre), incluant le Magal, ce cumul baisse et passe à 292 cas confirmés. «Quinze jours après le Magal (du 27 septembre au 11 octobre), ce même cumul régresse davantage et chute à 103 cas positifs», indiquent-ils.



Ces précisions faites, l’Unité d’Alerte et de Prévention épidémiologique (UAPE) du Comité d’Organisation du Grand Magal de TOUBA invite toute la communauté à poursuivre les efforts de prévention individuelle et collective contre la Covid19.