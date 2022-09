samedi 10 septembre 2022 • 56 lectures • 0 commentaires

Pour une bonne couverture médicale lors du grand Magal de Touba, le Syndicat autonome des medecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal le SAMES suspend son mot d’ordre de gréve.

Pour rappel, le Syndicat est en mouvement de grève depuis l’éclatement de l'affaire Doura Diallo, la femme décédée en couche au Centre de santé de Kedougou. Le gynécologue le dr Léonce Mbade Faye et son équipe ont été mis aux arrêts puis libérés et placés sous contrôle judiciaire. Le syndicat se dit encore déterminé à la demande d'une justice rapide et équitable pour leurs camarades de Kédougou.