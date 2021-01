vendredi 8 janvier 2021 • 175 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar)Suite à des rumeurs sur une supposée annulation du Magal de Porokhane, Mountakha Ndiaye a démenti. Administrateur du site Académie Miniane, en charge de la diffusion des déclarations du khalife général des mourides, il n’a pas perdu de temps pour clarifier les choses. « Des personnes publient de fausses informations sur internet en disant que le Magal de Porokhane est annulé. La date reste maintenue, le Magal de Porokhane aura lieu le 25 février 2021 », déclare-t-il.

Pour rappel, le ministre Antoine Félix Diome a déclaré hier, « tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique, les réunions publiques et privées, baptêmes, mariages, réceptions et les manifestations religieuses », sont interdits. Vu la recrudescence des cas notés ces derniers temps, l’état d’urgence et le couvre-feu instaurés depuis mercredi 6 janvier 2021 pourraient être prolongés.

En attendant de voir comment la situation va évoluer, « tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacles, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires ainsi les que les terrains et salles dédiées au sport » sont aussi interdits.