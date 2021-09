vendredi 24 septembre 2021 • 1731 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le commissaire divisionnaire, Ibrahima Diop par ailleurs, nouveau Directeur de la Sécurité Publique (DSP) a annoncé dimanche que le commissariat spécial de Touba a déjà procédé à l’arrestation de 596 personnes. «Ces arrestations entrent dans le cadre d’une vaste opération de sécurisation Pré-Magal», selon lui.

«Le dispositif de cette année est une montée en puissance par rapport au dispositif de l’année dernière. Près de 2570 fonctionnaires de police ont été mobilisés pour assurer une couverture sécuritaire sans précédent pour la Magal de Touba. Ce dispositif a pour le moment permis d’interpeller 596 personnes pour des infractions diverses (détention et usage de chanvre indien, vol, ivresse manifeste, vagabondage). Le dispositif est composé d’éléments en tenues, d’éléments en civil et une équipe pour la surveillance technique avec des drones et des caméras de surveillance», a-t-il annoncé en conférence de presse.

L’autorité policière a également précisé que des postes de police avancés ont été mis en place pour faciliter le rapprochement avec la population. «Ils sont au nombre de 5 et il faut également souligner qu’il y’a des unités de patrouille qui sillonnent en permanence la ville», a dit le commissaire Diop.

S’agissant de la sécurité routière bien pris en compte dans le dispositif de la police, le Directeur de la Sécurité publique a annoncé, sans beaucoup de détails, qu’une équipe mobile est également déployée pour la couverture sécuritaire.