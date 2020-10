samedi 3 octobre 2020 • 60 lectures • 0 commentaires

Actualité 36 mins Taille

iGFM-(Dakar) La gendarmerie nationale a déployé les gros moyens pour la couverture sécuritaire de la 126e édition du Grand Magal de Touba. Plus de 1300 éléments, 150 véhicules sont déployés dans la cité religieuse.

"Cette année, nous avons déployé plus de 1300 éléments et plus de 150 véhicules pour la couverture sécuritaire du Grand Magal. Nous avons également déployé des moyens spécialisés notamment, des motocyclistes pour la sécurité routière, le GIN pour la mission antiterroriste, et le ULM pour la couverture aérienne », a déclaré le Général de division, par ailleurs Haut commandant de la Gendarmerie nationale.

Le Directeur de la Justice militaire qui a présidé une réunion avec les éléments de la compagnie de gendarmerie de Touba ce matin, a également affirmé que la Gendarmerie s’est assignée la mission d’assister les autorités sanitaires pour le respect des mesures édictées.

Ndeye Rokheya THIANE, Birame NDOUR, Cheikh Sarr, Bathie Gningue (Touba)