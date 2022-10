mardi 11 octobre 2022 • 27 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

La politique locale est un sujet lancinant et préoccupant. Il est nécessaire de la revivifier. C'est ainsi que Mme Maïmouna Cissokho Khouma Responsable Politique aux Parcelles Assainies et membre du secrétariat exécutif de l'APR, a donné des signaux forts à tous les militants et sympathisants du Président à travailler pour la bonne marche du parti, mais aussi, d'appeler tous les responsables de la Coalition Bonno Bokk Yakaar et les mouvements de soutiens dont, le Maire Moussa Sy, Honorable Alioune Ba

La politique locale est un sujet lancinant et préoccupant. Il est nécessaire de la revivifier. C'est ainsi que Mme Maïmouna Cissokho Khouma Responsable Politique aux Parcelles Assainies et membre du secrétariat exécutif de l'APR, a donné des signaux forts à tous les militants et sympathisants du Président à travailler pour la bonne marche du parti, mais aussi, d'appeler tous les responsables de la Coalition Bonno Bokk Yakaar et les mouvements de soutiens dont, le Maire Moussa Sy, Honorable Alioune Badara Diouf, Ibra Mamadou Ly, Go Faye, Wahab Séne et l'honorable Mbathio Niakhasso à unir leurs efforts pour redynamiser la Coalition présidentielle autour du Première ministre M. Amadou Bâ.

PUBLICITÉ

Cependant, pour réussir la conquête de la Commune des Parcelles Assainies, il serait ,ainsi, opportun de solliciter l'adhésion de tous les structures du Parti, mais aussi de mêttre en place des outils, des missions et des hommes cultivés pour pouvoir garantir le Plan Sénégal Émergent (PSE) horizon 2035. Car, à tous et à toutes qui veulent la réussite du Président de la République, l'heure est à la grande mobilisation et au travail. S'unir doit être le mot d'ordre. Les ententes sont nombreuses, les difficultés liées au panier de la ménagère tout comme le fossé entre le monde urbain et rural sont si préoccupants . A cela s'ajoute la vulnérabilité du pays aux chocs exogènes ( Inflation, la parité Euro/ Dollar) et la porosité de nos frontières avec les Pays limitrophes qui sont source de menaces transnationales à notre sécurité . C'est pourquoi, face à ces difficultés, un nouveau gouvernement de combat vient d'être formé par le Président à sa tête le Premier ministre Amadou Bâ à qui nous félicitons et souhaitons franc succès pour conduire l'équipe gouvernementale sur une trajectoire de développement durable. Des étapes ont étaient franchies dans les secteurs: énergétiques, alimentaires, et infrastructurelles. Au regard de ces multiples défis qui attendent le gouvernement, Madame Maïmouna Cissokho Khouma s'engage individuellement et collectivement à la réflexion et au combat mettant en jeu l'unité du parti. Ayant compris l'enjeu et l'effort fournis depuis les militants et sympathisants du Président ne cessent jamais de vous remercier pour vos bonnes actions.Vous êtes dans l'essentiel qui consiste à descendre sur le terrain pour s'enquérir des difficultés des populations pour une meilleure prise en charge des demandes. Je ne pourrais pas terminé sans remercier son Excellence le Président de la République M. Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour les Parcellles Assainies. Merci infiniment, Président.

PUBLICITÉ



Moussa Ndiaye,

Cadre APR Commune des Parcelles Assainies de Dakar.