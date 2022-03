mercredi 16 mars 2022 • 243 lectures • 0 commentaires

Politique 41 mins Taille

Tout nouveau maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall a opéré un coup de balai dans le personnel. Et ça a suscité des grincements de dents.

168 agents de la Commune de Mbao disent être victimes de licenciement abusif et d’une rétention de deux mois de salaire. Ils ont été engagés depuis 7 ans sous le magistère de Abdoulaye Pouye, l’ancien maire et sont, aujourd'hui, privés de deux mois de salaire par la nouvelle autorité municipale.



Mais, du côté de l’actuel maire de Mbao, c’est un tout autre discours qui est tenu. «Ils ont demandé à rencontrer le maire qui les a reçus et qui leur a dit ‘‘si vous me prouvez que vous êtes des agents en me montrant vos contrats qui vous lie à la municipalité je vous remets vos salaire’’. Mais ces gens n’ont pu produire aucun document, aucun contrat», a expliqué Cheikh Diaw septième adjoint au maire, au micro de la Rfm.



Il explique que quand le secrétaire municipal faisait le point au nouveau maire, il a fait état de 34 agents permanents et de 168 agents non permanents. «Lorsqu’il a demandé au secrétaire municipal de lui montrer les contrats de ces agents permanents il les a sortis. Malheureusement il ne pouvait pas montrer les contrats des agents qui sont dits non permanents», ajoute-t-il.