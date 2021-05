dimanche 9 mai 2021 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les personnes en situation de handicap de la région de Ziguinchor portent depuis ce jeudi 6 mai 2021, la candidature du président du Casa sport Seydou Sané pour la conquête de la mairie.

Ces couches vulnérables et défavorisées qui représentent 20% de la population à Ziguinchor ont en effet reçu dans la cour de leur siège régional Seydou Sané par ailleurs président du Mouvement Agir Pour Ziguinchor/ Kankiling-Kajamoor qui, disent-ils, les a toujours apporté soutien, assistance et réconfort afin qu’elles puissent garder leur dignité. «Nous sommes formels. Nous portons la candidature du président Seydou Sané à la tête de la mairie de Ziguinchor aux prochaines élections locales », a dit Alassane Badiane président de l’Union régionale des personnes en situation d’handicap de Ziguinchor. «Seydou Sané contrairement aux hommes politiques, a toujours porté un regard humain et solidarité à l’endroit de notre modeste personne.

En ce mois béni de Ramadan, il vient encore nous offrir une tonne de riz et 200 L d’huile. Généreux donateur, cet homme humaniste vient de poser une fois de plus un acte de solidarité à l’endroit de toutes les personnes handicapées de la région. Nous ne pouvons que le remercier. Nous demandons solennellement au Chef de l’Etat Macky Sall de porter également sa candidature à la tête de la mairie de Ziguinchor, car nos populations ont besoin de ces hommes exceptionnels qui pensent à elles et qui sont toujours à leur côté », a ajouté Alassane Badiane.

Inscrivant son geste dans le cadre de la poursuite de ses actions de solidarité qu’il a commencé depuis le début du mois béni, «Nous partageons avec les populations à la base des quartiers de Ziguinchor la rupture du jeun que mon équipe et moi avons intitulé «Marmite du Cœur». C’est pourquoi, nous avons jugé nécessaire en ce qui concerne les personnes en situation d’handicap, de venir les retrouver au niveau de leur siège pour leur remettre des denrées alimentaires afin de les connecter à la dynamique solidaire» a laissé entendre Seydou Sané

