iGFM (Dakar) L’inspecteur du Trésor Djibril Sonko a été élu maire de Ziguinchor (sud) à l’unanimité des 77 conseillers ayant pris part à un vote dit symbolique, a constaté l’APS, jeudi, à la mairie. Trois membres du conseil municipal étaient absents.

Né à Ziguinchor, Djibril Sonko, précédemment deuxième adjoint du maire, a fait ses cycles moyen et secondaire au collège Tété-Diédhiou et au lycée Djignabo de la ville, puis ses études supérieures à l’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar.



Il est titulaire d’un diplôme d’études approfondies d’économie internationale de ladite université.



Selon d’autres membres du conseil municipal, son expérience d’une quinzaine d’années comme inspecteur du Trésor, lui donne une solide compréhension des enjeux financiers et administratifs de la mairie de Ziguinchor, l’une des plus grandes municipalités du pays.



Djibril Sonko fait partie des membres fondateurs de Pastef, le parti au pouvoir, dont il dirige la section départementale de Ziguinchor.



M. Sonko enseigne en même temps l’économie, les marchés publics notamment, à l’UCAD et à l’université Assane-Seck de Ziguinchor.



Il a dirigé le club Éducation à la vie familiale du lycée Djignabo, l’Association internationale des étudiants en sciences économiques et l’amicale des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université Cheikh-Anta-Diop.



Djibril Sonko est membre du Syndicat unique des travailleurs du Trésor, dont il a été chargé des revendications.



Ousmane Sonko a démissionné des fonctions de maire de Ziguinchor après sa nomination à la tête du gouvernement.



Il dirigeait la municipalité depuis les élections locales de janvier 2022.



Sa démission obéit à une directive du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui, pour éviter le cumul de fonctions, a ordonné aux membres des conseils municipaux et départementaux sollicités et ayant accepté de faire partie du gouvernement, de démissionner de leurs fonctions électives.



Avec APS