Mairie Ziguinchor : Samba Gakou et Marième Diédhiou remplacés

iGFM-(Dakar) Le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé et ses conseillers ont procédé, ce vendredi 6 mars 2020, aux élections de deux adjoints au maire. Rappelés à Dieu il y a quelques mois, Samba Gakou et Marième Diédhiou ont été respectivement remplacés par les conseillers municipaux Dieynaba Mané et le Dr Mame Aly Seydi. Ce, à l’issue d’un élection conformément à la loi (Art 99 du CGCT).

La composition du bureau municipal de Ziguinchor après deux années, vient ainsi d’être régularisée. C’était sous la supervision du Préfet de Ziguinchor El Hadj Papa Madické Dramé. Cette élection qui s’est déroulée dans la transparence, a été organisée lors d’une session ordinaire qui a été présidée par le premier magistrat de la ville Abdoulaye Baldé. Mme Dieynaba Mané qui remplace ainsi Feue Mme Marième Diédhiou au poste de quatrième adjointe maire de Ziguinchor. Le Dr Mame Aly Seydi remplace à son tour Feu Samba Gakou au poste de cinquième adjoint au maire de Ziguinchor.

L’édile de Ziguinchor a saisi l’occasion pour parler de la coopération entre sa ville et celle de Thiès. «Ce projet est l’expression de notre volonté de développer une coopération décentralisée interne aussi dynamique que celle internationale. C’est à cet effet, que des échanges ont eu lieu entre nos deux institutions pour construire une coopération mutuellement enrichissante», a indiqué le député maire Abdoulaye Baldé.

Au terme de cette séance, il a été retenu de soumettre au débat cinq points qui ont porté sur une modification du budget 2020 de la municipalité, de deux autorisations de signature de convention et de l’élection de deux adjoints au maire et des questions divers.

IGFM