samedi 9 mars 2024

L’Alternative pour la Relève Citoyenne (Arc) de Anta Babacar Ngom a apporté un soutien matériel, ce vendredi 8 mars, aux dames détenues à la prison pour femmes de liberté 6.

Ce 8 mars est la jouée dédiée aux femmes. La candidate Anta Babacar Ngom en a profité pour envoyer du matériel et des produits divers aux femmes détenues de la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6.



Ndeye Modou Diouf coordonnatrice nationale des femmes de ARC et Fatoumata Gueye déléguée régionale de Dakar ont expliqué que cette action s'inscrit dans le cadre des efforts de leur formation politique pour soutenir les femmes en situation de détention et les aider à reconstruire leur vie une fois libérées.



Elles indiquent que les femmes détenues de Liberté 6 vivent dans des conditions difficiles et il est important de leur apporter un soutien et une aide concrète.



Lors de la remise des dons, Ndeye Modou Diouf, coordinatrice nationale des femmes de ARC, et Fatoumata Gueye, déléguée régionale de Dakar, ont échangé avec les femmes détenues et ont souligné l'importance de leur réinsertion sociale et professionnelle.