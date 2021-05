lundi 10 mai 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Halima Gadj est une artiste et performeuse sénégalo-algéro-marocaine, devenue une sensation cinématographique et un emblème du franc-parler dans de nombreuses régions de l'Afrique francophone, y compris la diaspora. Suite à de nombreuses spéculations autour de son absence de la saison 3 de la série «Maitresse d'un Homme Marié», Halima a décidé de s'ouvrir sur les raisons de son départ de la série.

« My Truth » (ma vérité, en français), est le documentaire dans lequel Halima Gadji explique des raisons de son divorce avec la maison de production Marodi. Celle qui interprétait Marème Dial dans la série « Maitresse d’un homme marié », dit avoir « décidé de ne plus travailler avec une production qui ne respecte pas son emploi du temps ». Alors qu’elle ne vit plus à Dakar, elle dénonce que la maison de production l’a prévenue que quelques jours avant le début du tournage de la 3e saison.

Elle raconte dans un style documentaire-performance son histoire de loin, à partir de sa première éducation et de ses problèmes familiaux. Dans ce premier épisode, elle nous emmène dans ses cachettes.

