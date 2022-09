vendredi 9 septembre 2022 • 41 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Ministère des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires (MCTDAT) a initié, dans le cadre de sa réforme institutionnelle, le développement d’un nouveau mécanisme de suivi des données financières des Collectivité Territoriales.

A ce titre, l’Agence de Développement local (ADL), avec l’appui du Programme USAID Gouvernance Locale pour le Développement (USAID GoLD), l’UNICEF, l’Union des Associations d’Elus Locaux (UAEL) et la Cellule d’Appui des Elus Locaux (CAEL) a développé le Système d’Informations, de Suivi et d’Analyse des Finances des Collectivités Territoriales (SISAF).

L’objectif est de remplacer le système actuel de suivi des fonds des Collectivités Territoriales (CT), jugé inefficace et obsolète, par une plateforme informatisée qui facilite l’accessibilité et la disponibilité de l’ensemble des données financières des CT.

Le nouveau système améliore ainsi la gouvernance financière des CT par le renforcement de leurs capacités de gestion des fonds et par une meilleure transparence dans leur utilisation. Le système permettra également aux services de l’Etat de disposer d’un instrument d’appui à la prise de décision sur le financement de la décentralisation. Le SISAF est une plateforme informatisée de l’utilisation des fonds des communes et départements - fonds transférés, fonds propres et autres fonds disponibles au sein des CT.

L’application en cours de développement permet la remontée et l’analyse instantanée des informations financières des CT, ainsi qu’une harmonisation des différents cadres budgétaires. L’exploitation des données permet de générer plusieurs indicateurs d’aide à la décision aux niveaux local et central. L’interface du SISAF est disponible sur la plateforme de l’observatoire de l’ADL : www.observatoireadl.net La capitalisation de la phase test et lancement officiel de cet important outil a lieu 9 septembre 2022 à Dakar avec l’appui de USAID GoLD et la participation d’une soixantaine de personnes représentant les structures parties prenantes.

USAID GoLD a apporté son appui technique et financier dans la conception de l’application informatique et l’expérimentation de l’outil dans les CT partenaires de la Commune de Kolda du Conseil départemental de Vélingara. Il a également appuyé l’organisation de l’atelier de validation du système afin d’assurer la conformité aux procédures de gestion budgétaire et financière des CT.

A l'issue de cet atelier, les perspectives importantes seront dégagées dans le cadre de l'opérationnalisation à grande échelle du SISAF pour une grande accessibilité de l'information financière locale pour des prises de décisions stratégiques par l'Etat, les collectivités, la recherche et le partenariat etc.