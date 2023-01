vendredi 27 janvier 2023 • 47 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Directeur général de l’Agence de Développement local (Adl), Abdoulaye Ndao, a présidé, ce matin, à Ziguinchor, au nom de Monsieur Mamadou Talla, Ministres des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de partage des résultats et de lancement officiel de l’extension de l’Observatoire national de Décentralisation et du Développement local après une phase pilote de cinq en Casamance.

Dans son discours, le Directeur général de l’Agence de Développement local est revenu sur l’importance de l’information territoriale. Selon lui, les collectivités territoriales, les populations et les autres acteurs produisent et consomment de l’information tous les jours. A ce titre, l’information territoriale constitue une ressource stratégique pour la gestion des collectivités territoriales et la formulation de stratégies de développement adaptées aux réalités locales.

La rencontre revêt un caractère important aux yeux des autorités centrales et locales. Elle s’inscrit dans le cadre global de la modernisation des collectivités territoriales et de la démocratisation de l’information territoriale.

En effet, les nouveaux enjeux du développement territorial imposent aux communes et départements une nouvelle démarche et stratégie de développement. « Aucune collectivité territoriale ne peut se développer sans une bonne maitrise de ses potentialités. C’est toute l’importance de cette plateforme informatique qui intègre, en son sein, plusieurs outils et systèmes d’information et d’aide à la décision à savoir le Système d’Information Economique territorial (SIET) grâce à l’appui financier de l’ONUDI, le Système d’Information, de Suivi et d’Analyse des Finances des collectivités (SISAF) cofinancé par l’USAID GoLD et le Système de Suivi des Services sociaux Base (4SB) expérimenté par l’UNICEF », a affirmé le Directeur général de l’Adl.

La maîtrise de l’information territoriale permet aux autorités locales notamment les maires et les présidents de Conseil départemental de disposer d’instruments de pilotage et d’outils d’aide à la décision, en vue de jouer leur rôle de leadership dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets et programmes prioritaires d’investissements. A cause du manque d’informations désagrégées et fiables, de l’absence d’indicateurs pertinents devant renseigner les autorités locales sur la nature et l’ampleur de leurs attentes et besoins, les collectivités territoriales éprouvent d’énormes difficultés à planifier et à exécuter convenablement leurs projets de développement. Un diagnostic des lieux a fait état de quelques contraintes conjoncturelles. Il s’agit, selon le Directeur général de l’Adl, de la multiplicité d’initiatives et d’outils de maîtrise de l’information territoriale pour répondre véritablement aux préoccupations des acteurs territoriaux, du manque de synergie et d’intégration entre les différents outils et les intervenants provoquant ainsi des redondances et duplications.

Pour apporter une solution durable à toutes ces contraintes, le Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du développement des Territoires à travers so bras technique(ADL),a mis en place, en rapport avec les acteurs, l’Observatoire national de la Décentralisation et du Développement local (ONDDL). Cet instrument est, entre autres, une plateforme d’échanges, de consultation, de surveillance et de réflexion multi-acteurs et multi-niveaux mise en place depuis septembre 2015 dans le Pôle Casamance. Pour son opérationnalisation, l’Agence de Développement local a mobilisé des moyens conséquents au profit des acteurs. Des sessions de formation ont été effectuées pour les capaciter.

Durant cet atelier de deux jours, des résultats et livrables de la phase pilote de l’observatoire qui a duré cinq ans seront présentés pour validation. Il sera procédé,également, au lancement officiel de la phase d’extension dans les autres régions comme Kédougou, Tambacoundou, Koalack, Fatick et Kaffrine.