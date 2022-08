Majorité à l'Assemblée : Pape Diop va clore le débat ?

jeudi 11 août 2022 • 215 lectures • 0 commentaires

Actualité 24 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM-(Dakar) Décrit comme le potentiel faiseur de roi à l’Assemblée nationale où l’opposition et le pouvoir se retrouvent presque au coude à coude après les législatives, Pape Diop va enfin mettre fin au suspens. Il fera face à la presse cet après-midi, pour, selon certains observateurs, choisir son camp entre Yewwi-Wallu (80 députés) et Benno (83 sièges) et les non-alignés.

Il faut rappeler que le leader de la coalition Bokk Guis Guis, Pape Diop avec Pape Djibril Fall de Serviteurs et Thierno Alassane Sall d'Alternative pour une Assemblée de rupture compose le trio capable faire basculer la majorité absolue de la nouvelle Assemblée nationale. Macky Sall a donc besoin d'une voix, l'opposition de trois. S'ils se sont affichés comme des opposants au chef de l'État durant la campagne, rien n'est néanmoins figé dans un pays où la transhumance électorale est récurrente. PUBLICITÉ

Mais ces trois députés, qui ont donc pris leur distance avec le chef de l'État, ne sont pas non plus en bon terme avec le leader de l'opposition, Ousmane Sonko qui les a accusés en fin de campagne de « travailler pour Macky Sall ». PUBLICITÉ

Cette sortie de Pape Diop s’annonce déterminante sur la configuration de la prochaine legislature.

Cet article a été ouvert 215 fois.

Publié par Birame Ndour editor