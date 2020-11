samedi 21 novembre 2020 • 274 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le ministre de l’Environnement soupçonne une origine algale pour la maladie mystérieuse qui frappe les pêcheurs.

Comme le ministère de la Santé, le ministère de l’Environnement s’est lancé dans la recherche pour trouver les causes de la maladie mystérieuse qui frappe les pêcheurs. Hier, Abdou Karim Sall qui s’est exprimé sur la question, a révélé ses soupçons.

«Nous avons des soupçons assez forts concernant l’origine algale. Mais ce sont des choses qu’il va falloir confirmer ou infirmer avec les analyses qui sont en cours au niveau du laboratoire que nous avons retenu», a déclaré le ministre de l’Environnement.

Il indique que la mission de prélèvement s’est correctement déroulée. Et 10 échantillons ont été prélevés. Deux sur les poissons, 4 sur l’eau de mer et 4 les algues. «Les analyses sont en cours et ne manqueront pas de révéler dans les prochaines heures les causes exactes qui ont déclenché cette maladie », a-t-il indiqué.