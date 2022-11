Maleye Seck : «La Commune de Thies Nord s’est fait leurrer par Birame Souleye Diop"

jeudi 17 novembre 2022 • 88 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) « La Commune de Thies Nord s’est fait leurrer par Birame Souleye Diop et Yewwi Askan Wi » : les propos sont de Maleye Seck, candidat malheureux à la mairie de Thiès-Ville et à la mairie de Thiès-Nord. Le membre de la coalition Gox you Bees estime que le Pastef est passé à côté de la rupture tant promise aux populations notamment sur la question du cumul des mandats.

« J'exprime ma profonde déception suite à la déclaration de presse de M. Le Maire Birame Souleye Diop tenue hier à Thiès. Au-delà du non-respect des engagements de la parole donnée du Président Ousmane Sonko sur le cumul des mandats, Birame Souleye a rompu le contrat de confiance d'avec les populations de la commune nord », fait constater le président de l'Alliance des bâtisseurs, Maleye Seck.

« Inspecteur des impôts, administrateur du parti Pastef, député et Président du groupe parlementaire de Yewwi, M. Le Maire Birame Souleye a relégué la gestion de la commune au dernier plan. La mairie est ainsi décrite par les populations comme un bateau sans gouvernail. Qui ose encore nous parler de rupture ? », déplore encore Maleye Seck dans une note reçue.

Pour rappel, le maire de Thiès-Nord Birame Souleye Diop, face à la presse hier, a fait savoir qu'aucune loi au Sénégal n'interdit le cumul des mandats de député et de maire.

Publié par Harouna Fall editor