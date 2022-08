lundi 8 août 2022 • 275 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Deux attaques jihadistes ont eu lieu dimanche 7 août au Nord, dans la région de Gao, et au Sud, dans la région de Koutiala. Dix-sept soldats de l'armée malienne, quatre civils et sept jihadistes ont été tués, selon un communiqué des autorités maliennes.

À Tessit dans la région de Gao, les jihadistes avaient semble-t-il infiltré le camp de l'armée malienne avant de passer à l'attaque. Il n'y a quasiment pas eu de combats. Les assaillants ont dans un premier temps lancé des obus contre le camp par l'est, position faiblement tenue par les forces armées maliennes.

Ensuite, par deux autres côtés du camp, les mêmes assaillants ont mené d'autres attaques en rentrant à pied à l'intérieur de ce important camp de l'armée dans le Nord, avant de repartir avec une importante quantité de matériels militaires.

Le dernier communiqué de l'armée déplore la mort de 17 soldats morts et de 4 civils tués, ainsi que 9 militaires portés disparus. Du côté ennemi, les Fama signalent 7 assaillants tués. L'armée précise que le bilan est « provisoire et susceptible d'évoluer ». Un précédent communiqué faisait état de 4 morts parmi les militaires, 2 parmi les civils et 5 parmi les jihadistes.

Au Sud, dans la région de Koutiala, on sait désormais avec précision que c'est un véhicule des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui a sauté sur une mine posée par les jihadistes. Ils seraient venus d'un pays voisin qu'ils auraient regagné après l'opération

