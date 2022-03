vendredi 4 mars 2022 • 300 lectures • 0 commentaires

Les Forces armées maliennes (FAMA) du poste de sécurité de Mondoro ont essuyé une violente attaque ce vendredi. Le bilan est lourd.

«Le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone a permis de retrouver et neutraliser 47 terroristes dans la matinée contre un bilan provisoire ami de 27 morts, 33 blessés dont 21 graves évacués sur Sevaré, 7 portés disparus et des dégâts matériels», renseigne le Colonel Abdoulaye MAIGA, Porte-parole du Gouvernement.



Dans son communiqué de presse, parcouru par iGFM, il informe qu’en début d'après-midi, les Fama ont poursuivi leur ratissage sur les sanctuaires terroristes et ont pu neutraliser 23 terroristes.



«Le Gouvernement du Mali présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées des vaillants soldats ayant perdu la vie dans le noble combat de la préservation de la paix et de la quiétude des paisibles citoyens de notre pays», informe-t-il.