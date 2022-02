samedi 19 février 2022 • 760 lectures • 0 commentaires

Huit soldats maliens ont été tués et près de 60 "terroristes neutralisés" dans le nord du Mali lors d'une opération de l'aviation malienne, dans une zone où des dizaines de civils sont morts récemment, a annoncé vendredi soir l'armée malienne.

L'aviation malienne est intervenue vendredi pour détruire une "base terroriste" près du Burkina Faso et du Niger où "de violents combats ont ensuite fait "8 morts" chez les soldats et "57 terroristes neutralisés", selon un communiqué de l'armée.



L'Etat-major Général des Armées a informé que leur patrouille a été accrochée par des hommes armés non identifiés dans le secteur d'Archam, à l'Ouest de Tessit. Ladite unité était en reconnaissance offensive de recherche et de destruction de sanctuaires terroristes.



"La destruction totale de la base terroriste, consécutive à de violents combats aux alentours de la forêt refuge, a fait 8 morts, 14 blessés, 05 portés disparus et 02 véhicules détruits côté FAMA", informe-t-il.

Les frappes aériennes FAMA ont traité et neutralisé des colonnes de motocyclistes qui tentaient de submerger l'unité accrochée. Le ratissage a permis de dénombrer 57 terroristes neutralisés et divers matériels détruits lit-on dans le document.