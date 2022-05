dimanche 1 mai 2022 • 432 lectures • 1 commentaires

iGFM - Le Colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a célébré la Korité ce dimanche. Il a effectué la prière dans l'enceinte du palais Koulouba.

"Le Chef de l’État a célébré l’Aïd El-Fitr ou fête de Ramadan, à Koulouba, dans la salle des banquets. Cette prière, conduite par l’imam de la mosquée de Koulouba, Abdrahamne TOURE, a réuni autour du Président GOÏTA, le Premier ministre, le Président du Conseil National de la Transition, le Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, les membres du Cabinet présidentiel ainsi que d’autres collaborateurs du Chef de l’Etat et des diplomates accrédités auprès de la République du Mali", renseigne la présidence malienne.



Elle informe qu'à l’issue de la prière, Assimi Goïta a invité les maliens à l’union sacrée autour du pays. "Il a rappelé qu’aucune Nation ne peut se développer sans passer par des périodes difficiles. Le Président Goïta a toutefois salué le courage et la détermination du peuple malien face aux sanctions qui ont été imposées à leur pays par la CEDEAO. Il a rassuré que le gouvernement déploiera tous les moyens pour le bien-être des maliens", renseigne la même source.



Pour rappel, le jour de la Tabaski 2021, le président de la transition malienne avait échappé à une tentative d'assassinat à la Grande mosquée de Bamako. Un homme armé de couteau avait tenté de le tuer alors qu'il prenait part à la prière de l'Aïd el Kébir. L'individu, avait été arrêté de justesse. Le décès de l'agresseur avait été ensuite déclaré, peu de temps après.