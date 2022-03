lundi 21 mars 2022 • 378 lectures • 0 commentaires

Les forces armées maliennes (FAMa) ont essuyé une attaque mortelle. En effet, suite à une embuscade contre une patrouille, les soldats maliens ont enregistré plusieurs morts.

La première attaque, subie à Boni, a engendré 2 morts et 7 blessés dans les rangs des Forces armées maliennes.



«Après une riposte vigoureuse par les FAMa, 13 assaillants sont restés et 2 terroristes interpellés», assure, cependanr, l’état-major général dans un communiqué de presse parcouru par iGFM.



Aussi, une autre attaque, cette fois-ci au niveau du poste de Tessit, a fait 2 morts et 10 blessés vers 13 h parmi les hommes de Goïta.



«Les FAMa ont repoussé vigoureusement l’attaque, 9 morts ont été dénombrés sur place et plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis», souligne l’état-major de l’armée malienne.