mardi 11 janvier 2022

IGFM - La France et l'Union européenne soutiennent les "sanctions inédites" prises dimanche par les dirigeants ouest-africains contre la junte au pouvoir au Mali, a déclaré mardi le président Emmanuel Macron.

"Nous soutenons" les mesures diplomatiques et économiques prises par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à l'encontre du Mali, a déclaré le chef de l'Etat au cours d'une conférence de presse avec le président du Conseil européen Charles Michel à l'Elysée.

AFP