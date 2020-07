Mali : le Président Ibk nomme un gouvernement exceptionnel de 6 membres

IGFM – La nouvelle équipe gouvernementale formée aujourd’hui au Mali par le premier ministre Boubou Cissé, dans un contexte explosif, rassemble à un commando par son nombre: 6 membres chargés de déployer l’action gouvernementale sur le front politique, économique et social.

Ainsi, suivant le décret numéro 2020/0325/P-RM du 27 juillet 2020 portant nomination des membres du gouvernement, Abdoulaye Daffé est le nouveau ministre de l’Économie et des finances du Mali, poste cumulé jusque-là par le premier ministre. Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants revient au général Ibrahima Dahirou Dembelé alors que le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation sera conduit par Boubacar Alpha BAH.

Pour sa part, le Général Bamba Moussa Keita est ministre de la Sécurité et de la Protection Civile alors que Kassoum Tapo est ministre de la Justice et des Droits de l’Homme. L’opposant Tiebilé Dramé est reconduit au poste de Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

Avec ce gouvernement ramassé de 4 civils et deux militaires, le Mali parviendra-t-il à restaurer la paix civile face à des manifestants du mouvement du 5 juin qui continuent d’exiger ni plus ni moins la démission du président Ibrahima Boubacar Keita ?