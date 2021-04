mardi 13 avril 2021 • 893 lectures • 0 commentaires

Le président en exercice de la Coordination des mouvements de l'Azawad, Sidi Brahim Ould Sidati, a été assassiné, nous apprend RFI.

Le président en exercice de la CMA, Sidi Brahim Ould Sidati, est mort dans une clinique de Bamako, au Mali. Un peu plus tôt dans la matinée, il avait été la cible de tirs devant son domicile.



Qui est Sidi Brahim Ould Sidati?



Le 20 juin 2015 à Bamako, Sidi avait signé au nom de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) l’accord de paix et de réconciliation d’Alger avec le gouvernement malien. Il était par ailleurs secrétaire général du Mouvement arabe de l’Azawad (MAA).



L'Azawad ou Azawagh, également orthographié Azaouad ou Azaouâd, est un territoire presque entièrement désertique, situé dans le Nord du Mali, recouvrant des zones saharienne et sahélienne, dont les Touaregs réclament l'indépendance, qu'ils ont proclamée en 2012, avant d'y renoncer le 14 février 2013.