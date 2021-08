mercredi 11 août 2021 • 169 lectures • 0 commentaires

Début de friture sur l'axe Bamako-Abidjan. Selon des sources autorisées exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, un des proches collaborateurs de l'ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume SORO, l'ancien député maire de Dabou, Sess Soukou Mohamed dit Ben Souck, a été kidnappé hier à Bamako. Une affaire gérée avec beaucoup de discrétion dans les milieux sécuritaires maliens. Dessous d'une affaire qui met à rude épreuve les services de renseignements maliens de Bamako.

L’ex-Sherpa Guillaume SORO vient de recevoir un coup brutal. Un de ses proches alliés, Sess Soukou Mohamed Alias Ben Souck, ancien député maire de Dabou et membre du Comité d’Orientation et de Coordination de Générations et Peuples Solidaires. Ce dernier, qui se trouvait à Bamako, a fait l’objet d’un enlèvement hier mardi en pleine rue de la capitale malienne. Ce proche de Guillaume Soro a été kidnappé sous la contrainte d’armes avec quatres hommes encagoulés qui l’ont forcé à monter à bord d’une voiture 4×4 aux vitres teintées et sans immatriculation.

Et depuis lors, malgré les efforts déployés pour recueillir des informations sur son lieu de détention, sa famille reste sur leur faim.

Selon des informations exclusives en la possession de Confidentiel Afrique, tout serait parti d’un faux article cloné par les laboratoires d’Abidjan et qui fait porter l’auteur de l’article publie sur le site français MÉDIAPART. Ce faux article imputé par les autorités sécuritaires abidjanaises à l’ancien député de Dabou et influent membre de l’entourage Guillaume SORO. En réalité souffle à Confidentiel Afrique un proche de Guillaume SORO: ‘’ Le pouvoir d’Abidjan cherchait depuis quelques mois à liquider Sess Ben Souck, lequel commençait à déranger beaucoup’’

Le même jour de la publication sur le site MÉDIAPART de cet article qui évoque un probable coup d’état en préparation en Côte d’Ivoire, M.Ben Souck avait aussitôt démenti par un communiqué de presse le 03 août dernier pour dénoncer cet article et puis engager une poursuite judiciaire contre les auteurs de cette diffamation. Coup de théâtre! À Bamako, l’étau s’est vite resserré autour de Sess Ben Souck, qui au sortir d’une audience au tribunal civil de Bamako, pour une affaire conjugale, est kidnappé par des personnes encagoulées.



Confidentiel Afrique a appris de sources autorisées que des éléments des services maliens qui agissent isolément ont eu des rencontres avec un certain milieu sécuritaire d’Abidjan et de l’argent a circulé dans le milieu sécuritaire malien, pour mettre la main sur ce proche de Guillaume SORO.

M. Ben Souck au moment du kidnapping était de retour du Tribunal, ou il réglait sa procédure de divorce avec sa femme qui est malienne, confirme un proche de l’entourage de Guillaume SORO, contacté par nos soins.

Suite à cette enlèvement, la cellule communication de Générations et Peuples a sorti un communiqué exprimant ses plus vives inquiétudes quant à la vie et à la sécurité de M. Sess Soukou Mohamed. Le parti demande avec insistance au Gouvernement de transition au Mali de retrouver et de rendre M. Sess sa liberté et sa sécurité.

Pour rappel, Ben Souck avait trouvé refuge au Mali, suite à la violente répression qui s’était abattue sur le camp de Guillaume Soro en décembre 2019, conduisant à l’arrestation de plusieurs de ses dirigeants.

