mercredi 30 septembre 2020 • 64 lectures • 0 commentaires

Mali: quelle équation pour former le gouvernement de transition?

International 1 heure Taille

IGFM - Nommé dimanche Premier ministre du Mali, Moctar Ouane a été reçu lundi par le président et le premier vice-président de transition et il a commencé les consultations en vue de la formation d'un gouvernement. Son objectif est de constituer une équipe composée de femmes et d'hommes d'horizons divers, un gouvernement d'union nationale, en proposant aussi des postes aux groupes armés impliqués dans le processus de paix.

Les discussions se tiennent à Kati, près de Bamako, et fief en principe de la bientôt défunte junte, mais également dans le bureau du président de la transition et à la primature où le Premier ministre Moctar Ouane dessine l’architecture de la future équipe gouvernementale.

D’après nos informations, le gouvernement attendu sera composé de militaires et de civils, avec une clé de répartition. Il n’est pas du tout exclu qu’on retrouve à des postes régaliens des militaires auteur du dernier coup d’État.

Le M5 grand perdant ?



Les groupes armés du nord, impliquées dans le processus de paix, ont été sollicités. La Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), l’ex-rébellion, attend par exemple une clarification sur le nombre de ses portefeuilles, avant de donner son accord définitif. Des proches de l’imam Mamoud Dicko qui reste influent sont pressentis à la tête de certains départements ministériels.

Dans le prochain gouvernement qui ne doit en principe pas dépasser 25 membres, va t-on faire de la place au M5, le mouvement de contestation qui a contribué à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta ? Jusqu’à mardi 19h (TU), le M5 n’avait pas été formellement consulté. C’est un peu le grand perdant de l’après-putsch. Pour la primature, le mouvement hétéroclite avait proposé quatorze noms. Tous ont été rejetés par les militaires.

RFI



Cet article a été ouvert 64 fois.

Publié par Daouda Mine editor