Mali : rencontre entre IBK et l’imam Dicko

iGFM – (Dakar) – Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré le chef de file du mouvement qui le conteste, l’imam Mahmoud Dicko, après plusieurs semaines d’agitation politique.

La rencontre entre Ibrahim Boubacar Keïta et Mahmoud Dicko, principale figure du mouvement dit du 5 juin, a eu lieu samedi à la « Villa des hôtes » de Bamako, la résidence officielle du chef de l’État, selon les images diffusées sur Twitter par la présidence.

C’est la première rencontre officielle entre les deux hommes depuis le début de ce mouvement de contestation contre le président malien, élu en 2013 et réélu en 2018.

Concertations

« On a parlé de tout ce qui concerne cette crise et du pays de façon générale. Je pense qu’avec la volonté de tout un chacun et de toutes les parties concernées, nous allons inch Allah trouver la solution », a déclaré l’imam Dicko.

« Mon rôle d’imam je l’ai dit, m’oblige à être quelqu’un qui considère toujours la paix comme, étant l’essentiel, la paix dans notre pays, la sous-région et dans le monde », a-t-il ajouté.

Ibrahim Boubacar Keïta a également rencontré samedi les représentants des partis de la majorité présidentielle. Ces concertations s’inscrivent dans le cadre « de la décrispation de la situation politique », a indiqué la présidence, en allusion à la contestation en cours.

Cette coalition hétéroclite de responsables religieux et de personnalités de la société civile comme du monde politique a fait descendre dans les rues de la capitale Bamako des dizaines de milliers de personnes à deux reprises en juin. Les législatives de mars-avril, et la décision de la Cour constitutionnelle de repêcher une trentaine de candidats déclarés battus, dont une dizaine de la majorité présidentielle, sont considérées comme un élément déclencheur de cette mobilisation.

