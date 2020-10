lundi 5 octobre 2020 • 100 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est exclusivité de nos confrères très sourcés de Confidential Afrique. L’opposant Soumaila Cissé vient d’être libéré ce lundi 5 octobre à Tessalit.

Le 25 mars dernier, le convoi du député et président de l’Union pour la République et la Démocratie au Mali a été attaqué par des hommes armés non-identifiés. Au cours de cette offensive, une personne a été tuée et deux autres grièvement blessées.

Nous y reviendrons