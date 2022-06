lundi 20 juin 2022 • 256 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Daka) C’est un massacre indescriptible qui a été perpétré par les terroristes au Mali. L'attaque a fait plus de 130 victimes.

Le Gouvernement de la République du Mali a informé ce lundi, les populations des villages de Diallassagou, Dianweli, Deguessagou et environs dans le Cercle de Bankass, ont fait l'objet d'attaques terroristes «lâches et barbares, dans la nuit du 18 au 19 juin 2022.»



Le bilan cumulé fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba du Macina de Amadou Kouffa dont plusieurs, parmi les auteurs, ont été formellement identifiés.



Le Gouvernement malien assure que ses forces de défense «continueront avec détermination la dynamique de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes.»