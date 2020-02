Mali: une nouvelle attaque à Ogossagou, un an après le massacre

iGFM-(Dakar) Une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ogossagou, dans le centre du Mali. Le bilan provisoire des autorités était, vendredi 14 février en fin de journée, d’au moins 21 personnes tuées et plusieurs portées disparues.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus armés pénètrent le village de Ogossagou. Le jour ne s’est pas encore levé lorsque l’attaque commence. Des habitants sont tués, des maisons sont incendiées, du bétail volé, rapporte notre correspondante à Bamako, Coralie Pierret.

Selon le bilan provisoire des autorités, 21 villageois sont morts, d’autres n’ont pas encore été retrouvés.

« Le bilan provisoire fait état de 21 morts et des disparus parmi les populations civiles, des cases et des céréales incendiées, un nombre important de bétail calciné et emporté » indique dans un communiqué le Ministère malien de la Communication, qui précise que l’attaque a été menée par des « hommes armés non encore identifiés ».

L’attaque contre le village d’Ogossagou, situé dans le cercle de Bankass, dans la région de Mopti, a eu lieu vers 5 heures du matin vendredi 14 février, indique dans un communiqué la Mission des Nations unies au Mali, qui ne donne pas de bilan. « L’attaque a coûté la vie à de nombreux villageois et a fait plusieurs blessés. Des maisons ont également été brûlées », indique la Minusma. « Au moment même où nous recevions des évolutions positives venant du nord du pays, ce qui se passe au centre est révoltant. Je le condamne fermement, et il est urgent de briser cette spirale de la violence dans cette région », déclare Mahamat Saleh Annadif, le chef de la Minusma.