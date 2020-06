Mali: une quarantaine de soldats portés disparus après une embuscade près de Diabaly

iGFM-(Dakar) Ces militaires sont tombés, ce dimanche, dans une embuscade dans la région de Diabaly, au nord de Bamako, près de la frontière mauritanienne. Une information confirmée de source officielle et par des sources locales.

L’embuscade a eu lieu ce dimanche après-midi, elle a visé une douzaine de pick-up des Forces armées maliennes qui étaient en patrouille.

De source officielle, seuls quatre véhicules avec une vingtaine d’hommes à bord auraient réussi à s’extraire de l’embuscade. Trois voitures sont rentrées au camp de Goma Coura, situé à 70 kilomètres de la frontière mauritanienne, la quatrième, embourbée, aurait été abandonnée par les militaires maliens.

Mais l’inquiétude concerne huit véhicules qui n’ont pas été retrouvés. À bord, s’y trouvaient une quarantaine de militaires qui sont donc portés disparus. Depuis hier soir, l’armée de l’air effectue des recherches.

Pour l’instant, il n’y a aucun bilan officiel, même provisoire, et aucune information non plus sur le déroulé des faits. Dans cette région, les militaires maliens ont déjà essuyé de lourdes pertes. La dernière attaque d’envergure date du 26 janvier. Ce jour-là, le camp de gendarmes de Sokolo avait été visé par une attaque qui avait fait 20 morts et plusieurs blessés.

RFI