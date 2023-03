lundi 27 mars 2023 • 34 lectures • 0 commentaires

Sport 7 mins Taille

iGFM (Dakar) 500 supporters sénégalais sont attendus, au stade du 26 mars, ce mardi 28 mars, pour le match Mali-Sénégal, comptant pour le dernier tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. L'annonce a été faite par le président du 12e Gaïndé, Ndiaga Diop, lors d'une visite rendue aux journalistes sénégalais qui ont effectué le déplacement à Bamako.

"On sait qu'il y aura 1000 supporters sénégalais qui viendront suivre le match. Mais une chose est sûre, 500 seront parmi les supporters du 12 gaindé. C'est ce qu'on a mobilisé pour soutenir les Lions, ce mardi. Nous voulons que le Sénégal se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est notre souhait et on l'a toujours fait avec les autres équipes nationales quo sont venues ici. Le Mali porte bonheur au Sénégal. Les filles avaient gagné ici, l'équipe locale s'est qualifiée à Bamako pour le CHAN. Il y a également d'autres sélections qui ont gagné ici. Donc, nous devons prendre en compte tout cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous comptons soutenir l'équipe jusqu'au bout."

PUBLICITÉ